Жабер провела и выиграла первый матч с лета
Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA 500 в Брисбене.
Она обыграла Чжэн Сайсай – 7:6(5), 6:4.
Жабер провела первый матч с начала августа. Последнюю победу она одержала в июле – над Робин Монтгомери во втором круге «Уимблдона». Несколько месяцев Жабер восстанавливалась после травмы плеча.
Теперь туниска встретится с Екатериной Александровой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем