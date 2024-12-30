Жабер провела и выиграла первый матч с лета

Онс Жабер вышла во второй круг турнира WTA 500 в Брисбене.

Она обыграла Чжэн Сайсай – 7:6(5), 6:4.

Жабер провела первый матч с начала августа. Последнюю победу она одержала в июле – над Робин Монтгомери во втором круге «Уимблдона». Несколько месяцев Жабер восстанавливалась после травмы плеча.

Теперь туниска встретится с Екатериной Александровой.