Медведев обошел Сампраса по сумме призовых за карьеру
Даниил Медведев преодолел отметку в 45 миллионов долларов призовых.
По итогам сезона 28-летний россиянин вышел на шестое место в истории и опередил Пита Сампраса.
Сейчас в топ-10 входят шесть действующих теннисистов:
Новак Джокович (Сербия) – $185 065 269;
Рафаэль Надаль (Испания) – $134 946 100;
Роджер Федерер (Швейцария) – $130 594 339;
Энди Маррей (Великобритания) – $64 687 542;
Александр Зверев (Германия) – $50 213 201;
Даниил Медведев (Россия) – $45 126 978;
Пит Сампрас (США) – $43 280 489;
Карлос Алькараc (Испания) – $37 854 976;
Стэн Вавринка (Швейцария) – $37 250 116;
Янник Синнер (Италия) – $37 238 688.
Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
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