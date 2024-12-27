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Медведев обошел Сампраса по сумме призовых за карьеру

Даниил Медведев преодолел отметку в 45 миллионов долларов призовых.

По итогам сезона 28-летний россиянин вышел на шестое место в истории и опередил Пита Сампраса.

Сейчас в топ-10 входят шесть действующих теннисистов:

  1. Новак Джокович (Сербия) – $185 065 269;

  2. Рафаэль Надаль (Испания) – $134 946 100;

  3. Роджер Федерер (Швейцария) – $130 594 339;

  4. Энди Маррей (Великобритания) – $64 687 542;

  5. Александр Зверев (Германия) – $50 213 201;

  6. Даниил Медведев (Россия) – $45 126 978;

  7. Пит Сампрас (США) – $43 280 489;

  8. Карлос Алькараc (Испания) – $37 854 976;

  9. Стэн Вавринка (Швейцария) – $37 250 116;

  10. Янник Синнер (Италия) – $37 238 688.

Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AnnaK_4ever
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoПит Сампрас
logoРоджер Федерер
logoЭнди Маррей
logoАлександр Зверев
logoДаниил Медведев
logoСтэн Вавринка
logoЯнник Синнер
logoКарлос Алькарас
деньги
logoATP
призовые
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