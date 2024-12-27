Медведев обошел Сампраса по сумме призовых за карьеру

Даниил Медведев преодолел отметку в 45 миллионов долларов призовых.

По итогам сезона 28-летний россиянин вышел на шестое место в истории и опередил Пита Сампраса.

Сейчас в топ-10 входят шесть действующих теннисистов:

Медведев провалил сезон-2024 – правда или драматизация?