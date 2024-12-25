Джек Дрэйпер: «Я не выпендриваюсь. Я до сих пор езжу на подержанном Polo»

Джек Дрэйпер поделился отношением к теннису.

«В индивидуальном спорте мы всегда сосредоточены на себе. Мне важно, чтобы у меня были цели и вне тенниса, особенно по мере развития карьеры.

Я не считаю то, кем я являюсь, или то, чем я занимаюсь, чем-то впечатляющим. Я знаю, что это звучит странно, потому что я 15-й в мире, но если я куда-то иду или общаюсь с другими людьми, я никогда не обсуждаю свою игру. Я не считаю то, что я делаю, чем-то выдающимся, потому что я постоянно этим занимаюсь.

Я не выпендриваюсь. Я до сих пор езжу на подержанном Polo».