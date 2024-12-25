Джек Дрэйпер: «Я не выпендриваюсь. Я до сих пор езжу на подержанном Polo»
Джек Дрэйпер поделился отношением к теннису.
«В индивидуальном спорте мы всегда сосредоточены на себе. Мне важно, чтобы у меня были цели и вне тенниса, особенно по мере развития карьеры.
Я не считаю то, кем я являюсь, или то, чем я занимаюсь, чем-то впечатляющим. Я знаю, что это звучит странно, потому что я 15-й в мире, но если я куда-то иду или общаюсь с другими людьми, я никогда не обсуждаю свою игру. Я не считаю то, что я делаю, чем-то выдающимся, потому что я постоянно этим занимаюсь.
Я не выпендриваюсь. Я до сих пор езжу на подержанном Polo».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: NY Times
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