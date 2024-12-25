0

Джек Дрэйпер: «Я не выпендриваюсь. Я до сих пор езжу на подержанном Polo»

Джек Дрэйпер поделился отношением к теннису.

«В индивидуальном спорте мы всегда сосредоточены на себе. Мне важно, чтобы у меня были цели и вне тенниса, особенно по мере развития карьеры.

Я не считаю то, кем я являюсь, или то, чем я занимаюсь, чем-то впечатляющим. Я знаю, что это звучит странно, потому что я 15-й в мире, но если я куда-то иду или общаюсь с другими людьми, я никогда не обсуждаю свою игру. Я не считаю то, что я делаю, чем-то выдающимся, потому что я постоянно этим занимаюсь.

Я не выпендриваюсь. Я до сих пор езжу на подержанном Polo».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: NY Times
logoДжек Дрэйпер
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Матс Виландер: «В 2025-м Синнер выиграет больше «Шлемов», чем Алькарас. Мой очень, очень, очень смелый прогноз – один из них оформит календарный Большой шлем»
7сегодня, 14:25
Петкович о главной проблеме Алькараса: «Когда Карлос плох, он чертовски ужасен. У него нет плана «Б»
4сегодня, 13:29
Барти ждет второго ребенка
4сегодня, 12:28Фото
Ришар Гаске: «Джокович еще вполне способен снова выиграть турнир «Большого шлема»
6сегодня, 11:41
Швентек рассказала, что заболела ковидом перед полуфиналом с Калинской в Дубае
11сегодня, 10:04
Александр Зверев: «Все еще считаю, что в этом году я показал свой лучший теннис на «Уимблдоне». Было очень, очень обидно получить травму колена»
1сегодня, 09:26
Фриц показал рождественские фото с 8-летним сыном
1сегодня, 08:07Фото
Кириос о том, что Синнер снялся в промо Australian Open: «Это просто смешно🤦🏽»
12сегодня, 06:59
Путинцева о том, как с травмой колена победила Швентек на «Уимблдоне»: «Думала: блин, пусть после этого матча вообще больше ничего не сыграю, но ее я сегодня обыграю»
1вчера, 21:38
Болтер о том, что сыграет с Австралией де Минаура на United Cup: «Не скажу, что я в восторге от перспективы соперничать с Алексом, но мы спокойно это воспринимаем»
4вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем