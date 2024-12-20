Руусувуори не сыграет на Australian Open

95-я ракетка мира Эмиль Руусувуори пропустит Australian Open.

Финн, который досрочно завершил сезон из-за проблем со здоровьем, вернется в тур в феврале. Тогда начнет действовать его защищенный рейтинг.

Место Руусувуори в сетке займет Федерико Кория.