Фонсека в матче с Фисом на итоговом турнире впервые обыграл соперника из топ-20
Жоао Фонсека обыграл Артура Фиса на Next Gen ATP Finals.
Матч закончился со счетом 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1
Бразилец повел 2:0 в личных встречах. У Фонсеки две победы в пяти матчах против соперников из топ-50, обе над Фисом. В прошлый раз они играли друг против друга в феврале в Рио, когда Фонсека была 655-й ракеткой мира, а Фис – 36-й. Сейчас они 145-й и 20-й в рейтинге соответственно.
Фонсеке 18 лет, Фису – 20.
Француз – третий в истории участник молодежного итогового турнира ATP, входящий топ-20. До него были №15 Стефанос Циципас в 2018-м (взял титул) и №18 Алекс де Минаур в 2019-м (вышел в финал).
Опубликовала: Любовь Энина
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