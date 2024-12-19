Фонсека в матче с Фисом на итоговом турнире впервые обыграл соперника из топ-20

Жоао Фонсека обыграл Артура Фиса на Next Gen ATP Finals.

Матч закончился со счетом 3:4(9), 4:2, 4:1, 1:4, 4:1

Бразилец повел 2:0 в личных встречах. У Фонсеки две победы в пяти матчах против соперников из топ-50, обе над Фисом. В прошлый раз они играли друг против друга в феврале в Рио, когда Фонсека была 655-й ракеткой мира, а Фис – 36-й. Сейчас они 145-й и 20-й в рейтинге соответственно.

Фонсеке 18 лет, Фису – 20.

Француз – третий в истории участник молодежного итогового турнира ATP, входящий топ-20. До него были №15 Стефанос Циципас в 2018-м (взял титул) и №18 Алекс де Минаур в 2019-м (вышел в финал).