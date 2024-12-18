Хасбик поучаствовал в жеребьевке матча молодежного итогового турнира ATP
Хасбулла Магомедов поучаствовал в жеребьевке матча Next Gen ATP Finals.
Блогер и амбассадор UFC вышел на корт перед матчем группового этапа между Якубом Меньшиком и Лэрнером Тьеном.
Опубликовала: Любовь Энина
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