Хасбик поучаствовал в жеребьевке матча молодежного итогового турнира ATP

Хасбулла Магомедов поучаствовал в жеребьевке матча Next Gen ATP Finals.

Блогер и амбассадор UFC вышел на корт перед матчем группового этапа между Якубом Меньшиком и Лэрнером Тьеном.

Лучшие молодые теннисисты мира – кто они?