Анастасия Мыскина: «Диану Шнайдер и Мирру Андрееву обсуждают весь сезон. Следующий год для них будет сложным»
Анастасия Мыскина высказалась о прорыве Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
– Диана Шнайдер и Мирра Андреева – две девочки, которые ворвались в топ. У нас много молодых девушек, которые тоже неплохо отыграли год, но Диану и Мирру обсуждают весь сезон. Они завоевали несколько титулов, а также серебро Олимпиады в Париже. Следующий год для них будет сложным – нужно защищать много очков. Важно, чтобы девчонки были готовы психологически, ведь надо отстаивать завоеванные позиции.
– Андреевой по силам войти в топ-10 рейтинга в 2025 году?
– Конечно. Думаю, Мирра ставит такие цели и хочет попасть на итоговый турнир в следующем году. Она знает тур и понимает, что ей это по силам, – сказала Мыскина в интервью «Матч ТВ».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Матч ТВ»
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