Алькарас и Фриц – первые участники Кубка Лэйвера-2025
Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц сыграют на Кубке Лэйвера в 2025 году.
Они стали первыми объявленными участниками выставочного турнира.
В следующем году соревнования пройдут 19-21 сентября в Сан-Франциско.
Алькарас выступит за команду Европы, Фриц – за команду Мира. Для испанца это будет второй Кубок Лэйвера, для Фрица – пятый.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: lavercup.com
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