Алькарас и Фриц – первые участники Кубка Лэйвера-2025

Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц сыграют на Кубке Лэйвера в 2025 году.

Они стали первыми объявленными участниками выставочного турнира.

В следующем году соревнования пройдут 19-21 сентября в Сан-Франциско.

Алькарас выступит за команду Европы, Фриц – за команду Мира. Для испанца это будет второй Кубок Лэйвера, для Фрица – пятый.