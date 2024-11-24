1

Карлос Бернардес отработал последний матч в судейской карьере

Судья Карлос Бернардес завершил карьеру.

Последним матчем для него стала победа Маттео Берреттини над Ботиком ван де Зандшульпом (6:4, 6:2) в финале Кубка Дэвиса.

В 1984-м Бернардес стал линейным и сначала работал на турнирах в Южной Америке, в 1992-м он стал судьей на вышке в ATP-туре.

Бернардес отсудил три финала мужских «Больших шлемов»: US Open-2006 и 2008, а также «Уимблдон»-2011. За карьеру он отработал больше 8000 матчей.

В 2021-м во время карантина в Австралии Бернардес перенес сердечный приступ.

Сообщалось, что теперь бразилец сосредоточится на обучении новых арбитров.

Кто придумал штрафы за сломанные ракетки и отучил судей пить вино перед матчами? Как трудно не посылать игроков? Все о теннисных арбитрах

Опубликовала: Любовь Энина
logoКарлос Бернардес
logoсудьи
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Судья Карлос Бернардес завершит карьеру
427 февраля, 10:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кубок Дэвиса. Финал. Синнер играет с Грикспором, Берреттини победил ван де Зандшульпа
26сегодня, 16:34Live
Фоньини выиграл «Челленджер» в Испании. Это его первый титул за год
1сегодня, 15:05
У Маррея умерла собака
12сегодня, 12:46Фото
Кириос о вылете Австралии с Кубка Дэвиса: «Думал, это наш год 💔»
6сегодня, 11:48
Синнер – седьмой в истории ATP-тура, кто выигрывал за сезон 18 матчей против топ-10
12сегодня, 09:55
Фелисиано Лопес: «Уверен, что Синнер может выиграть двузначное количество «Больших шлемов», скажем, 14»
7сегодня, 08:41
Ник Кириос: «Лучше, чтобы до четвертьфинала ТБШ был трехсетовый формат, а дальше – пятисетовый»
16сегодня, 07:11
Италия – 3-я страна в истории, которая вышла в финал Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг два года подряд
4вчера, 20:35
Берреттини о победе над Коккинакисом: «Проиграл первый сет, посмотрел на скамейку Италии и увидел, что ребята еще больше заряжены на мою победу»
2вчера, 20:17
Оже-Альяссим о том, что Маррей будет тренировать Джоковича: «Значит, тур ATP – действительно фильм»
2вчера, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00