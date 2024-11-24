Карлос Бернардес отработал последний матч в судейской карьере
Судья Карлос Бернардес завершил карьеру.
Последним матчем для него стала победа Маттео Берреттини над Ботиком ван де Зандшульпом (6:4, 6:2) в финале Кубка Дэвиса.
В 1984-м Бернардес стал линейным и сначала работал на турнирах в Южной Америке, в 1992-м он стал судьей на вышке в ATP-туре.
Бернардес отсудил три финала мужских «Больших шлемов»: US Open-2006 и 2008, а также «Уимблдон»-2011. За карьеру он отработал больше 8000 матчей.
В 2021-м во время карантина в Австралии Бернардес перенес сердечный приступ.
Сообщалось, что теперь бразилец сосредоточится на обучении новых арбитров.
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Опубликовала: Любовь Энина
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