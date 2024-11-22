Корне сделала себе футболку с цитатой Эррани из их матча 11-летней давности
Ализе Корне выложила фото в футболке с надписью: «Почему ты кричишь vamos? Кричи allez!».
Это слова Сары Эррани из матча против француженки на турнире в Торонто в 2013-м. Эррани, которая долгое время тренировалась в Испании и часто праздновала выигранные розыгрыши испанским словом vamos, не понравилось, что Корне тоже кричала vamos.
Корне твитнула: «Я уже довольно давно это придумала, но после того, как два дня назад Италия победила на Кубка Билли Джин Кинг, я решила, что сейчас самое время сделать себе этот небольшой подарок 🤌😂🇮🇹.
Сара, заказать тебе такую же 🤣😋? #почемутыкричишьvamos #легенда».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @alizecornet
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