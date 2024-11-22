Веснина о разгромной победе на парном «Уимблдоне»-2017: «Федерер спросил: «А вы меня научите так финалы выигрывать?»

Елена Веснина считает олимпийское золото Рио-2016 своим главным достижением.

– Главным триумфом своей карьеры вы, видимо, считаете победу в финале Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, которой добились вместе с Екатериной Макаровой, обыграв в финале швейцарок Мартину Хингис и Тимеа Бачински?

– Конечно. Престижность турниров «Большого шлема» в теннисе невозможно поставить под сомнение. Но для меня главной целью в спорте с самого начала был именно титул олимпийской чемпионки. Поэтому золото Рио – главное мое достижение. Медали нам тогда вручал Рене Фазель . И никакие слова не смогут передать моих ощущений в тот момент.

Правда, до конца значимость той победы я осознала лишь через несколько месяцев после одного случайного знакомства в магазине «Перекресток», расположенном неподалеку от метро «Динамо». Рядом со мной в очереди в кассу стояла пожилая женщина. Узнав меня, она внезапно расплакалась. «Что случилось?» – спросила я, ничего не понимая. «Леночка, не беспокойтесь. Просто я так рада, что вы победили! Большое вам спасибо!» – ответила она, дрожащим голосом. Только тогда я по-настоящему поняла, что мы с Катей действительно принесли счастье миллионам людей.

– В финале «Уимблдона» 2017 года вы с Макаровой разгромили тайваньскую теннисистку Чжань Хаоцзин и румынку Монику Никулеску всего за 54 минуты – 6:0, 6:0. Как так получилось?

– Мужской парный финал, который проходил перед нашим матчем, затянулся на четыре с половиной часа. А поскольку дольше чем до 22:30 на «Уимблдоне» тогда играть не полагалось, организаторы предупредили нас и соперниц, что доигрывание, видимо, придется перенести воскресенье. В нашем распоряжении оставался час. В такой ситуации, как это ни покажется странным, нам оставалось лишь одно – ни в коем случае не спешить. «Главное – взять первую партию, а если вторую перенесут, значит, так тому и быть», – решили мы с Катей. И этот правильный настрой помог нам провести весь финал с идеальной концентрацией.

На следующий день перед отъездом на традиционный бал чемпионов я впервые в жизни попросила Роджера Федерера сделать совместное фото на память. Он рассмеялся: «А вы меня научите так финалы выигрывать?».

Кстати, во многом благодаря той победе через 11 месяцев мы возглавили мировой парный рейтинг. Это могло случиться и раньше, но все время мешали какие-то обстоятельства. А тогда все сложилось, хотя я уже ждала первого ребенка, – рассказала Веснина в интервью «Коммерсанту».