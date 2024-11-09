Дабровски и Рутлиф впервые выиграли итоговый в паре
Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф в финале парного итогового турнира победили Катерину Синякову и Тэйлор Таунсенд – 7:5, 6:3.
Они впервые выиграли итоговый. В 2023-м они стали чемпионками US Open. Для Дабровски это 16-й парный титул, для Рутлиф – восьмой.
Опубликовано: Алёна Майорова
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