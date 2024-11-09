Андре Агасси: «Удары Синнера напоминают мне ощущение идеала, к которому я всегда стремился»

Андре Агасси прокомментировал игру Янника Синнера.

«Во время теннисной карьеры я всегда ценил ощущение, которое возникает после удара. И Янник пробивает идеально. Это напоминает мне ощущение идеала, к которому я всегда стремился», – сказал экс-первая ракетка мира.