Андре Агасси: «Удары Синнера напоминают мне ощущение идеала, к которому я всегда стремился»
Андре Агасси прокомментировал игру Янника Синнера.
«Во время теннисной карьеры я всегда ценил ощущение, которое возникает после удара. И Янник пробивает идеально. Это напоминает мне ощущение идеала, к которому я всегда стремился», – сказал экс-первая ракетка мира.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: eurosport.de
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости