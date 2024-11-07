Норри второй раз в сезоне вышел в полуфинал турнира ATP

57-я ракетка мира Кэмерон Норри обыграл №61 Зизу Бергса в четвертьфинале в Меце – 6:3, 6:7(6), 6:1.

На тай-брейке второго сета британец упустил двойной матчбол.

Норри вышел во второй полуфинал турнира ATP в сезоне (также в феврале в Рио).

Теперь он поборется с Корентеном Муте. Счет в личных встречах 1:1, в прошлый раз они играли в 2022-м.