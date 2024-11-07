Норри о первом четвертьфинале с апреля: «Двигаюсь от матча к матчу и каждый раз стараюсь задержаться в Меце хотя бы еще на день»

Кэмерон Норри прокомментировал победу над Люкой Ван Ашем в Меце.

Британец выиграл 6:3, 3:6, 6:1 и вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с апреля. В августе – сентябре он не выступал из-за травмы, которую получил перед Олимпиадой в Париже.

«Парю недель назад Люка обыграл меня на «Челленджере» в Роане, поэтому было приятно снова с ним встретиться и взять реванш. Я его очень уважаю. С ним очень тяжело играть, и мне пришлось очень хорошо подавать и показывать высокий уровень, особенно в третьем сете. Я смог справиться с нервами и закончить матч, но нужно отдать должное Люке за то, как он боролся.

Я просто стараюсь играть очко за очком и получать удовольствие от своего последнего турнира в сезоне. Пока неделя складывается удачно. Я двигаюсь от матча к матчу и каждый раз стараюсь задержаться в Меце хотя бы еще на день. Я хочу двигаться вперед, и, разумеется, придется повышать уровень, чтобы дать себе шанс пройти дальше».

Теперь Норри сыграет с Зизу Бергсом.