Норри о перерыве из-за травмы: «Было классно, но потом я понял, что очень скучаю по теннису»

Кэмерон Норри рассказал о возвращении в тур после травмы предплечья.

Он получил ее перед Олимпиадой в Париже и не играл с июля по октябрь. На прошлой неделе он впервые участвовал в турнире после перерыва и дошел до четвертьфинала на «Челленджере» в Роанне.

Норри отметил, что на турнирах перед Играми он не испытывал никакого дискомфорта в руке.

«Это был просто один удар за несколько дней до Олимпиады. Мне пришлось прерваться и сделать снимки – они оказались не очень хорошими. Я еще немного потренировался, постарался подготовиться к US Open, но не вышло. Это было тяжело.

Период перерыва был интересным. Думаю, это было хорошим осознанием, что пришло время для отдыха. За шесть или семь лет в туре я не пропустил из-за травмы ни одной недели, и я понял, что это было удивительно. Я провел время с девушкой и немного побыл обычным человеком. У меня не было такого очень долго – может быть, со времен колледжа.

Какое-то время было классно, но потом я понял, что очень скучаю по теннису и соревнованиям, по эмоциям от побед и поражений. Жизнь без турниров очень размеренная. Я ей наслаждался, но сейчас готов к сражениям на корте.

Неделя была хорошей, я могу вынести из нее много позитивного. Предплечье было в порядке, о большем я и не могу просить. Несмотря на то, что я не лучшим образом играл в последнем матче, я все равно был близок к победе. Но для меня это не имеет значения.

Я подхожу к тренировкам с отличным настроем и чувствую, что делаю все правильно. Это ничего не гарантирует, но, думаю, я в хорошей ситуации. Здорово всегда пробовать и так относиться, независимо от того, отсутствовал ли я в туре два месяца или сыграл шесть турниров подряд и немного устал.

Я хочу выйти, свободно играть и соревноваться изо всех сил. Этот год и так был тяжелым, так что хочу насладиться оставшимся временем и закончить сезон на высоте».