Кенин получила травму и в слезах снялась с парного полуфинала в Токио. Завтра у нее финал в одиночке
София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс не смогли доиграть полуфинал парного турнира в Токио против Лауры Зигемунд и Ены Шибахары.
При счете 2:5 в первом сете американская пара снялась из-за проблем Кенин с правым бедром. Отметим, что ранее сегодня чемпионка Australian Open-2020 выиграла одиночный полуфинал у Кэти Болтер (6:4, 6:4).
Завтра она должна сыграть за титул с Циньвэнь Чжэн.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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