Кенин получила травму и в слезах снялась с парного полуфинала в Токио. Завтра у нее финал в одиночке

София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс не смогли доиграть полуфинал парного турнира в Токио против Лауры Зигемунд и Ены Шибахары .

При счете 2:5 в первом сете американская пара снялась из-за проблем Кенин с правым бедром. Отметим, что ранее сегодня чемпионка Australian Open-2020 выиграла одиночный полуфинал у Кэти Болтер (6:4, 6:4).

Завтра она должна сыграть за титул с Циньвэнь Чжэн .