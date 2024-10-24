Ллойд Харрис перенес операцию на спине.

В этом сезоне он играл в основном на «Челленджерах» и не выступал после «Уимблдона», где дошел до второго круга.

«Хотел поделиться новостями. Недавно я перенес операцию на спине. Очень рад сообщить, что все прошло хорошо, и я вернулся домой в Дубай, где успешно восстанавливаюсь! Я благодарен всем, кто помог мне вернуться к нормальной жизни! К сожалению, пока неизвестно, когда именно в следующем году я вернусь, но я буду сильнее и голоднее до побед, когда это произойдет 💪🏼🎾.

Всем большое спасибо за любовь и поддержку в этот период, скоро я вернусь на корт и буду заниматься любимым делом!» – написал южноамериканец.