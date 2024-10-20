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Пол четвертый раз в сезоне победил соперника из топ-10 и взял третий титул

13-я ракетка мира Томми Пол победил 10-ю ракетку Григора Димитрова в финале ATP 250 в Стокгольме – 6:4, 6:3.

Пол выиграл третий турнир в сезоне и четвертый в карьере. Первый титул в 2021-м он также взял на этом турнире.

Американец четвертый раз в сезоне победил соперника из топ-10 – ранее он обыгрывал Каспера Рууда, Даниила Медведева и Хуберта Хуркача.

Опубликовано: Алёна Майорова
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