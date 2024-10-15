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Стокгольм (ATP). 2-й круг. Рууд встретится с Сонего, Берреттини – со Штрикером, Пол поборется с Дьере

Каспер Рууд сыграет с Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Стокгольме.

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BNP Paribas Nordic Open

Стокгольм, Швеция

14 – 20 октября 2024

ATP 250

Призовой фонд –  690 135 евро

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
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