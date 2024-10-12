Антверпен (ATP). Гаске стартует матчем с Этчеверри, де Минаур, Циципас, Оже-Альяссим начнут со второго круга
Опубликована сетка турнира ATP 250 в Антверпене, который стартует 14 октября.
Алекс де Минаур (1), Стефанос Циципас (2), Феликс Оже-Альяссим (3) и Себастьян Баес (4) начнут со второго круга.
Чемпион-2016 Ришар Гаске поборется с Томасом Мартином Этчеверри, Роберто Баутиста-Агут – с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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