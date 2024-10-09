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Алькарас о возможном полуфинале в Шанхае против Синнера: «Всегда держу это в голове»

Карлос Алькараc высказался о потенциальном полуфинале в Шанхае против Янника Синнера. На прошлой неделе он почти за 3,5 часа обыграл итальянца в финале «пятисотника» в Пекине.

– Забавно, что вы каждый раз играете после Янника. Наверное, постоянно видите его по телевизору перед выходом на корт. Вы думали о возможном матче с ним в 1/2?

– Да, такие мысли всегда в голове. Я хочу проходить дальше на каждом турнире – а это значит, что приходится бороться с лучшими в мире. Конечно, выход в полуфинал – отличная цель. Посмотрим, получится ли у него тоже.

Я смотрел его матчи перед моими, он демонстрирует высокий уровень. Это очень помогает мне самому устроить хорошее шоу после выхода на корт. Завтра увидим, сыграю я после него или нет. Рад, что мы оба двигаемся дальше.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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