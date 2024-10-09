Алькарас о возможном полуфинале в Шанхае против Синнера: «Всегда держу это в голове»

Карлос Алькараc высказался о потенциальном полуфинале в Шанхае против Янника Синнера. На прошлой неделе он почти за 3,5 часа обыграл итальянца в финале «пятисотника» в Пекине.

– Забавно, что вы каждый раз играете после Янника. Наверное, постоянно видите его по телевизору перед выходом на корт. Вы думали о возможном матче с ним в 1/2?

– Да, такие мысли всегда в голове. Я хочу проходить дальше на каждом турнире – а это значит, что приходится бороться с лучшими в мире. Конечно, выход в полуфинал – отличная цель. Посмотрим, получится ли у него тоже.

Я смотрел его матчи перед моими, он демонстрирует высокий уровень. Это очень помогает мне самому устроить хорошее шоу после выхода на корт. Завтра увидим, сыграю я после него или нет. Рад, что мы оба двигаемся дальше.