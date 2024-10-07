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Гоффен отыграл у Музетти сет и брейк и впервые с 2022-го победил соперника из топ-20

66-я ракетка мира Давид Гоффен обыграл №18 Лоренцо Музетти во втором круге в Шанхае – 1:6, 7:6(6), 6:2.

Во втором сете Гоффен уступал 2:4.

Бельгиец победил представителя топ-20 впервые с 2022-го, прервав серию из восьми поражений от соперников такого уровня.

Гоффен вышел в третий круг «Мастерса» впервые с Мадрида-2022.

Теперь он поборется с Маркосом Гироном, которому уступает в личных встречах 0:2.

Опубликовала: Любовь Энина
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logoДавид Гоффен
logoShanghai Rolex Masters
logoЛоренцо Музетти
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