Гоффен отыграл у Музетти сет и брейк и впервые с 2022-го победил соперника из топ-20
66-я ракетка мира Давид Гоффен обыграл №18 Лоренцо Музетти во втором круге в Шанхае – 1:6, 7:6(6), 6:2.
Во втором сете Гоффен уступал 2:4.
Бельгиец победил представителя топ-20 впервые с 2022-го, прервав серию из восьми поражений от соперников такого уровня.
Гоффен вышел в третий круг «Мастерса» впервые с Мадрида-2022.
Теперь он поборется с Маркосом Гироном, которому уступает в личных встречах 0:2.
Опубликовала: Любовь Энина
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