Синнер после финала в Пекине: «Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает и понимает меня, хотя иногда это непросто»

Янник Синнер выступил в Пекине с речью финалиста.

Сегодня он проиграл Карлосу Алькарасу – 7:6(6), 4:6, 6:7(3).

«Сначала хочу обратиться к Карлосу и его команде. Вы делаете потрясающую работу. Так держать. У тебя замечательная команда и семья. Я желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь, в будущем мы сыграем еще несколько раз, и я уверен, что так и будет. Всегда очень приятно делить с тобой корт. Большое спасибо.

Моя команда, ложа, семья, все, кто ежедневно поддерживает и понимает меня, хотя иногда это непросто (смеется) . Работа никогда не заканчивается. Разумеется, я очередь рад быть в таком положении. Сегодня нам не все удалось, но снова была отличная битва. Через несколько дней будет новая возможность. Большое спасибо за поддержку», – сказал Синнер на церемонии награждения.