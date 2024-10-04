Янник Синнер: «Вне корта мы с Алькарасом очень похожи»

Янник Синнер рассказал об общении с Карлосом Алькарасом.

– Мы знаем, что с тех пор, как вы в последний раз были в Шанхае, вы сильно выросли как игрок: сейчас вы №1 в мире, двукратный чемпион «Больших шлемов», но насколько вы выросли как личность?

– Возможно, это даже важнее, чем быть хорошим игроком. Когда ты молод, когда тебе 20, 21, 22, каждый год кажется большим шагом вперед. За один год многое изменилось, поэтому мне кажется, что за этот год я проделал большой путь.

Успех не меняет мое мышление и манеру общения с людьми, и, как мне кажется, это очень хорошо. Я окружаю себя хорошими людьми, рядом со мной семья и те, кто меня знает, и они ежедневно меня поддерживают, что очень много для меня значит. Мне с этим повезло, и, конечно, я надеюсь, что, если вы зададите мне этот вопрос в следующем году, я смогу ответить что-то похожее.

– У вас невероятное соперничество с Карлосом Алькарасом, но, похоже, вам нравится общаться вне корта. Насколько трудно дружить с соперником?

– Мне кажется, нам довольно просто, потому что вне корта мы очень похожи. На корте мы немного разные, и это нормально, такова наша природа. Но вне корта я слушаю его, и у меня складывается ощущение, что ему, как и мне, нравится, чтобы рядом были близкие люди. И для нас обоих привычен такой образ жизни. Но, конечно, на корте мы стараемся победить друг друга, боремся изо всех сил, как и всегда.

Он мотивирует меня прогрессировать, и это хорошо, я постараюсь прибавить в ближайшее время или в межсезонье, для этого нужно тренироваться. Вне корта мы очень похожи.

Алькарас – Синнер – новая классика. Карлос прервал победную серию Янника и впервые взял титул в конце сезона