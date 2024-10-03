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Маттео Берреттини: «Синнером вдохновляются все итальянцы, поэтому у нас так много хороших игроков»

Маттео Берреттини рассказал о своем состоянии на «Мастерсе» в Шанхае.

На прошлой неделе в Токио итальянец из-за травмы мышц живота снялся с матча второго круга против Артура Фиса, выиграв первый сет 7:6(5).

«Все это время я остаюсь очень стойким. Мне помогают многие люди, команда тоже рядом в плохие и хорошие моменты.

Пару дней после Токио я не говорил ни с кем. Мне было не очень весело, но спасибо моей команде и семье дома, все мне помогали. Я снова обрел энергию.

Я оглядываюсь [на других итальянцев]. Смотрю на их результаты, чтобы пополнить запасы энергии – в прошлом году я поддерживал их на Кубке Дэвиса.

Конечно, то, что делает Янник [Синнер], невероятно. В финале в Пекине он еще раз доказал, насколько высок его уровень. Я им вдохновляюсь, как, думаю, и все итальянцы. Поэтому у нас так много хороших игроков.

Мне нравятся условия в Шанхае. Я знаю, что прошло уже пять лет, и игроки другие, как и ситуации.

Хольгер [Руне] хорошо играл на прошлой неделе, и матчи против него всегда трудные. Мы встречались в Цинциннати пару месяцев назад. Я жду длинный матч, но в то же время уверен, что выйду на корт и выиграю матч».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
logoМаттео Берреттини
logoЯнник Синнер
logoХольгер Руне
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