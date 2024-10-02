  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Симона Халеп: «Словами не описать те чувства, которые испытываешь, когда выходишь на корт и выигрываешь первый матч после долгого перерыва»
4

Симона Халеп: «Словами не описать те чувства, которые испытываешь, когда выходишь на корт и выигрываешь первый матч после долгого перерыва»

Симона Халеп поделилась эмоциями после первого матча за пять месяцев.

Сегодня она вышла во второй круг турнира WTA 125 в Гонконге.

«Словами не описать те чувства, которые испытываешь, когда выходишь на корт, соревнуешься в любимом спорте и выигрываешь первый матч после такого долгого перерыва.

Спасибо за поддержку и любовь, они невероятно много для меня значат ❤️», – написал Халеп.

Теперь она поборется с Анной Блинковой.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Халеп
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мирра Андреева о том, в чем прибавить, чтобы побеждать топов: «Обычной игры недостаточно. Нужно идти на риск и не ошибаться»
140 минут назад
Карлос Алькарас: «После американской серии я был немного подавлен и какое-то время не хотел прикасаться к ракетке»
2сегодня, 17:24
Синнер о пекинском финале против Алькараса: «Этот матч в тройке или в пятерке лучших в моей карьере»
11сегодня, 16:44
Алькарас – единственный, кто выиграл турниры ATP 500 на всех покрытиях
15сегодня, 15:57
Пекин (WTA). Мирра Андреева, Соболенко, Чжэн, Мухова, Чжан вышли в 1/4 финала, Калинская, Пегула выбыли, Осака снялась
91сегодня, 15:51
Мирра Андреева: «Когда я с родителями, то чувствую себя еще ребеночком. Но в профессии не ощущаю, что мне всего 17 лет»
6сегодня, 15:35
Шанхай (ATP). Нисикори, Монфис, Давидович-Фокина, Шаповалов, Фоньини вышли во 2-й круг, Опелка, Чилич, Каррено-Буста выбыли
7сегодня, 14:53
Халеп провела и выиграла первый матч с мая
3сегодня, 14:39
Алькарас – Синнеру: «Ты и те, кто тебя окружает, – замечательные люди. Я очень уважаю тебя как игрока, но еще больше – как человека»
22сегодня, 14:26
Синнер после финала в Пекине: «Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает и понимает меня, хотя иногда это непросто»
2сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
41 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1031 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58