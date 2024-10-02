Симона Халеп: «Словами не описать те чувства, которые испытываешь, когда выходишь на корт и выигрываешь первый матч после долгого перерыва»
Симона Халеп поделилась эмоциями после первого матча за пять месяцев.
Сегодня она вышла во второй круг турнира WTA 125 в Гонконге.
«Словами не описать те чувства, которые испытываешь, когда выходишь на корт, соревнуешься в любимом спорте и выигрываешь первый матч после такого долгого перерыва.
Спасибо за поддержку и любовь, они невероятно много для меня значат ❤️», – написал Халеп.
Теперь она поборется с Анной Блинковой.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Халеп
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