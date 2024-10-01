Алькарас о том, с кем хотел бы сыграть в финале в Пекине: «Разумеется, с Бу»

Карлос Алькарас ответил, с кем хотел бы встретиться в финале в Пекине.

Во втором полуфинале играют Янник Синнер и Бу Юнчаокете.

– Разумеется, с Бу (улыбается) . Не буду врать. Янник прямо сейчас лучший игрок в мире. Бу всю неделю показывает отличный теннис, побеждает топов.

Если бы я мог выбирать, с кем сыграть в финале, если хочу победить, то назвал бы Бу.

Но я всегда говорил, что мне очень нравятся битвы, сложнейшие матчи с лучшими игроками мира. Так что если я сыграю в финале с Янником, то я тоже буду рад.