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Алькарас о том, с кем хотел бы сыграть в финале в Пекине: «Разумеется, с Бу»

Карлос Алькарас ответил, с кем хотел бы встретиться в финале в Пекине.

Во втором полуфинале играют Янник Синнер и Бу Юнчаокете.

– Разумеется, с Бу (улыбается). Не буду врать. Янник прямо сейчас лучший игрок в мире. Бу всю неделю показывает отличный теннис, побеждает топов.

Если бы я мог выбирать, с кем сыграть в финале, если хочу победить, то назвал бы Бу.

Но я всегда говорил, что мне очень нравятся битвы, сложнейшие матчи с лучшими игроками мира. Так что если я сыграю в финале с Янником, то я тоже буду рад.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Алькараса
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logoChina Open
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Бу Юнчаокете
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