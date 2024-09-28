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Синнер сравнялся со Зверевым по количеству побед в 2024-м. Они лидеры сезона

Янник Синнер обыграл Романа Сафиуллина во втором круге в Пекине – 3:6, 6:2, 6:3.

Это 57-я победа Синнера в нынешнем сезоне. Теперь итальянец делит с Александром Зверевым первое место по количеству побед в 2024-м. На втором месте Каспер Рууд с 48 победами.

За выход в полуфинал Синнер поборется с Иржи Лехечкой, у которого выиграл единственную личную встречу.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
logoATP
logoChina Open
logoАлександр Зверев
logoРоман Сафиуллин
logoЯнник Синнер
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