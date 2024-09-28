Синнер сравнялся со Зверевым по количеству побед в 2024-м. Они лидеры сезона
Янник Синнер обыграл Романа Сафиуллина во втором круге в Пекине – 3:6, 6:2, 6:3.
Это 57-я победа Синнера в нынешнем сезоне. Теперь итальянец делит с Александром Зверевым первое место по количеству побед в 2024-м. На втором месте Каспер Рууд с 48 победами.
За выход в полуфинал Синнер поборется с Иржи Лехечкой, у которого выиграл единственную личную встречу.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
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