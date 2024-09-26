Циципас на турнире в Токио из-за плохого самочувствия взял медперерыв в середине гейма
Стефанос Циципас плохо чувствовал себя в первом круге турнира в Токио против Алекса Микельсена.
При счете 15:30, 1:3 в решающем сете Циципас на своей подаче присел на корточки, а потом пошел к скамейке и взял медицинский перерыв. В ожидании врача он прижимал к голове пакеты со льдом.
Циципасу померили давление. Примерно через семь минут с начала паузы он смог продолжить игру.
Грек проиграл 6:4, 1:6, 2:6.
Сегодня в Токио +29° и влажность больше 60%.
Опубликовала: Любовь Энина
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