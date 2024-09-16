Хуахин (WTA). 1-й круг. Прозорова играет с Зиданшек, Волынец – с Таусон, Ласкутова встретится с Подорошкой
Татьяна Прозорова играет с Тамарой Зиданшек в первом круге в Хуахине.
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Thailand Open
Хуахин, Таиланд
16 – 22 сентября 2024
WTA 250
Призовой фонд – $267 082
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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