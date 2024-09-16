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Хуахин (WTA). 1-й круг. Прозорова играет с Зиданшек, Волынец – с Таусон, Ласкутова встретится с Подорошкой

Татьяна Прозорова играет с Тамарой Зиданшек в первом круге в Хуахине.

Сетка здесь.

Thailand Open

Хуахин, Таиланд

16 – 22 сентября 2024

WTA 250

Призовой фонд – $267 082

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
результаты
logoWTA
Thailand Open 2
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