Линдсей Дэвенпорт: «В следующем году Джокович сможет выиграть два или три «Больших шлема»

Линдсей Дэвенпорт прокомментировала ранний вылет Новака Джоковича с US Open

Прошлогодний чемпион выбыл в третьем круге, проиграв Алексею Попырину.

– Конечно, я удивлена, что он проиграл так рано, но, как ни странно, я за него рада. После всего, чего добился, ему было непросто играть еще один «Большой шлем». Я очень хочу, чтобы он хорошо отдохнул и до конца сезона играл столько, сколько захочет.

Мы часто забываем, что Новаку 37 лет и он уже 20 лет в туре. Он понимает это лучше всех. Ему нужно время, чтобы порадоваться, отпраздновать, а потом подготовиться к Австралии. Я считаю, что в следующем году он сможет выиграть два или три «Больших шлема».

– Какую роль в его слабом выступлении в Нью-Йорке сыграла победа на Олимпиаде?

– Большую, но это нормально. Я была счастлива, когда в Париже он выиграл золото. Если бы его спросили, что он хочет – олимпийское золото или все четыре турнира «Большого шлема», я уверена, он бы ответил, что золото. Он мечтал об этом больше всего на свете. И он добился этого после операции и поражения в финале «Уимблдона». Это лишь доказывает его величие.

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