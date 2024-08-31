Шок – Джокович проиграл на US Open. Как Попырин устроил сенсацию?

В четверг US Open потряс вылет Карлоса Алькараса – взявшего в этом сезоне два «Больших шлема».

В пятницу – новая мегасенсация. Турнир покидает 24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович – он проиграл Алексею Попырину (чуть меньше месяца назад выигравшему «Мастерс» в Монреале) со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Как так вышло?

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● Джокович и Попырин уже третий раз в этом сезоне играли на «Больших шлемах». И на Australian Open, и на «Уимблдоне» австралиец брал сет – так что бороться с Джоковичем он мог.

У Попырина всегда была мощь, позволяющая создавать сербу проблемы. Но победу в пятницу он одержал не только благодаря ей.

● Если смотреть чисто по игре, то нужно выделить – Попырин выиграл несколько очень важных длинных розыгрышей, в которых Джокович был фаворитом.

Например, при счете 2:2 в четвертом сете австралиец взял два размена, когда оказывался в обороне против рвавшегося к сетке Джоковича – но находил классные резаки в ноги и потом дообводил навылет.

Тогда же он еще классно отработал в защите – и попал в заднюю линию полусвечкой, которую Джокович пропустил.

Все это показывает прогресс в обороне, который, возможно, и стал ключевым для этой победы.

● Хотя, конечно, мощь от Попырина тоже требовалась – без нее бы у него вообще ничего не вышло. И тут надо отметить то, как он готовил себе мячи, с которых можно забивать.

Он отлично двигался, был готов включать резаный удар слева, чтобы выжать из соперника мяч помягче – и с него уже вколачивать.

В общем, мощь большую часть матча сочеталась с терпением.

● Попырин классно подавал – особенно хорошо работала уходящая в первый квадрат. Настолько хорошо, что, подавая при счете 5:4 в четвертом сете, Алексей положил с ее помощью эйс вторым мячом.

● Был и важный психологический момент. В начале четвертого сета казалось, что все готово для очередного классического камбэка Джоковича с 0:2 по сетам. Австралиец как будто просел, мог упустить подачу. Но он выкарабкался, а при счете 2:2 сделал брейк – и так завелся.

А потом еще отыграл двойной брейк-пойнт эйсом и форхендом навылет. Тогда-то и стало окончательно понятно, что вечер перестал быть томным.

● Конечно, нельзя не сказать – Джокович сыграл плохо. У него 49 невынужденных ошибок (при 40 виннерсах), 14 двойных (антирекорд для матчей на ТБШ).

Самое нехарактерное – Новак много и серийно ошибался и во второй половине матча. У него часто бывает, что он плохо проводит первые два сета – но потом подтягивается, играет классно и отыгрывается. А тут не получилось.

Например, в четвертом сете он второй раз проиграл подачу, завершив гейм серией из двойной ошибки, аута слева, аута справа.

И вообще серб делал сопернику много подарков. На себя он был похож только в конце третьего сета и самом начале четвертого, когда у него пошла сверхагрессивная игра, отличные приемы, обводящие удары, когда он использовал небольшую просадку Попырина в движении.

Но в целом Джокович сам все сказал: «Наверное, это был один из худших матчей в моей карьере. Я никогда так плохо не подавал. А на таком быстром покрытии без подачи, без легких очков, с очень низким процентом попадания первым мячом, с огромным количеством двойных победить невозможно».

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Попырин продолжает отличный месяц. Три недели назад он выиграл «Мастерс» в Монреале, а теперь – впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Дальше у него – Фрэнсис Тиафу.

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