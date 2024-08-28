  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о победе Джоковича на Олимпиаде: «Новак и так меня поражает, но здесь поразил еще больше»
3

Медведев о победе Джоковича на Олимпиаде: «Новак и так меня поражает, но здесь поразил еще больше»

Даниил Медведев высказался о победе Новака Джоковича на Олимпийских играх

В финале он на двух тай-брейках обыграл Карлоса Алькараса.

«Удивительно. Мы все знаем, что Новак, Рафа и Роджер потрясающие. Знаем их рекорды на турнирах «Большого шлема» и так далее. Когда Новак в его возрасте выигрывает «Шлем», ты каждый раз удивляешься, что он продолжает это делать, но, с другой стороны, мы к этому привыкли.

К сожалению, из-за разницы во времени я не посмотрел олимпийский финал. Я был в Монреале, и, по-моему, тренировался. Но после того, как Карлос выиграл «Ролан Гаррос», победил Новака в финале «Уимблдона», успел показать великолепный теннис на Олимпиаде, я, если честно, думал, что он возьмет золото. Тем более Новаку 37 лет.

Потом я посмотрел хайлайты, и Новак сыграл, возможно, лучший матч в сезоне. Меня поразило, как он подошел к игре при таком давлении. Ведь ему не хватало только этой победы. И в итоге он превзошел себя и победил Карлоса, который был неудержим в этом сезоне.

Новак и так меня поражает, но здесь поразил еще больше. Это невероятно. Больше нечего добавить».

Джокович привез на US Open медаль ОИ и золотые сумки – кайфует до сих пор

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: пресс-конференция Медведева
logoНовак Джокович
logoUS Open
logoОлимпиада-2024
logoОлимпийский теннисный турнир
logoДаниил Медведев
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Кафельников: «Дуракам, которые продолжают считать, что золото ОИ менее престижно, чем титул на ТБШ, нужно сходить к психологу»
14вчера, 14:44
Джокович об эмоциях от золота ОИ: «Гордость, радость, огромное облегчение. Это самое яркое событие в моей карьере»
9вчера, 14:24
Хамад Медьедович: «Когда Джокович играл финал Олимпиады, все улицы в Белграде были пустыми»
1915 августа, 12:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мюллер о том, зачем завел OnlyFans: «Я не мультимиллионер, а это позволяет мне платить тренерам»
9сегодня, 11:33
Алькарас о соперничестве с Джоковичем: «Все наши матчи классные и напряженные, а еще мы дружим за пределами корта»
3сегодня, 10:47
Медведев о пятилетней годовщине фразы «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас!»: «Это послематчевое интервью было лучшим»
8сегодня, 10:16
Синнер на предположение, что он пропустил Олимпиаду, чтобы скрыть допинговое дело: «Если бы я не заболел и смог сыграть, то был бы самым счастливым человеком»
16сегодня, 09:18
Карлос Алькарас: «Играю в безрукавках, чтобы вселять страх в соперников»
25сегодня, 08:29
Андрееску – Паолини, обыгравшей ее третий раз в сезоне на ТБШ: «Дай мне выиграть в следующий раз»
3сегодня, 07:50Фото
Медведев о смазанной подготовке к американской серии: «Знал, что в Монреале и Цинциннати не покажу свой лучший теннис – так и получилось»
12сегодня, 07:35
Алькарас выиграл 15-й матч на ТБШ подряд – и 60-й в карьере
3сегодня, 06:55
«А где еще мне денег заработать?» Сэвилл – о том, что играла US Open с травмой
8сегодня, 06:54
Эванс, отыгравшись у Хачанова с 0:4 и 15:40 в пятом сете: «Конечно, завтра тренироваться не буду – только восстанавливаться. У меня все болит»
1сегодня, 06:47
Ко всем новостям
Последние новости
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58
Ноттингем (WTA). Жабер, Радукану, Плишкова, Болтер вышли в 1/4 финала
414 июня, 15:47
Сетки «Ролан Гаррос»-2024
78 июня, 15:42
Юлия Авдеева о матче с Гауфф на корте «Сюзан Ленглен»: «Когда приезжала, вряд ли могла представить, что сыграю здесь»
128 мая, 00:15
Роберто Карлос, Витцель и Фигу пришли на матч Рублева и Оже-Альяссима
115 мая, 17:42Фото
Фигу пришел на полуфинал между Лехечкой и Оже-Альяссимом
153 мая, 18:42Фото