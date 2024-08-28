Медведев о победе Джоковича на Олимпиаде: «Новак и так меня поражает, но здесь поразил еще больше»

Даниил Медведев высказался о победе Новака Джоковича на Олимпийских играх

В финале он на двух тай-брейках обыграл Карлоса Алькараса.

«Удивительно. Мы все знаем, что Новак, Рафа и Роджер потрясающие. Знаем их рекорды на турнирах «Большого шлема» и так далее. Когда Новак в его возрасте выигрывает «Шлем», ты каждый раз удивляешься, что он продолжает это делать, но, с другой стороны, мы к этому привыкли.

К сожалению, из-за разницы во времени я не посмотрел олимпийский финал. Я был в Монреале, и, по-моему, тренировался. Но после того, как Карлос выиграл «Ролан Гаррос», победил Новака в финале «Уимблдона», успел показать великолепный теннис на Олимпиаде, я, если честно, думал, что он возьмет золото. Тем более Новаку 37 лет.

Потом я посмотрел хайлайты, и Новак сыграл, возможно, лучший матч в сезоне. Меня поразило, как он подошел к игре при таком давлении. Ведь ему не хватало только этой победы. И в итоге он превзошел себя и победил Карлоса, который был неудержим в этом сезоне.

Новак и так меня поражает, но здесь поразил еще больше. Это невероятно. Больше нечего добавить».

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