Тиафу о поражении в 1/2 финала US Open: «Я думал, я был сильнее. Но в четвертом сете тело отключилось» 

Фрэнсис Тиафу прокомментировал поражение в полуфинале US Open

Американец проиграл Тэйлору Фрицу со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 4:6, 1:6.

«Это тяжело, это очень, очень тяжело. С этим [поражением] очень, очень тяжело смириться. Это будет очень сильно болеть. Я думал, что из нас двоих я был сегодня сильнее. Но в четвертом сете просто почувствовал, что мое тело отключилось.

Это поражение может быть свидетельством того, как много матчей в пятисетовом формате я провел за короткое время. У меня до этого весь год не было таких нагрузок.

Это [поражение] будет ранить меня еще очень, очень долго. Я позволю этому болеть, но я извлеку урок. Я переверну эту страницу и постараюсь хорошо завершить сезон. Поеду в Азию, сделаю все правильно, не на отвали. Конечно, я снова буду на тех же стадиях турниров. Просто, надеюсь, итог будет другим».