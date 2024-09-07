  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тиафу о поражении в 1/2 финала US Open: «Я думал, я был сильнее. Но в четвертом сете тело отключилось» 
0

Тиафу о поражении в 1/2 финала US Open: «Я думал, я был сильнее. Но в четвертом сете тело отключилось» 

Фрэнсис Тиафу прокомментировал поражение в полуфинале US Open

Американец проиграл Тэйлору Фрицу со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 4:6, 1:6.

«Это тяжело, это очень, очень тяжело. С этим [поражением] очень, очень тяжело смириться. Это будет очень сильно болеть. Я думал, что из нас двоих я был сегодня сильнее. Но в четвертом сете просто почувствовал, что мое тело отключилось.

Это поражение может быть свидетельством того, как много матчей в пятисетовом формате я провел за короткое время. У меня до этого весь год не было таких нагрузок. 

Это [поражение] будет ранить меня еще очень, очень долго. Я позволю этому болеть, но я извлеку урок. Я переверну эту страницу и постараюсь хорошо завершить сезон. Поеду в Азию, сделаю все правильно, не на отвали. Конечно, я снова буду на тех же стадиях турниров. Просто, надеюсь, итог будет другим».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
logoUS Open
logoATP
logoФрэнсис Тиафу
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый тренер Тиафу: «Фрэнсис был очень бедным. Его мать работала сиделкой, а отец – завхозом теннисного клуба»
10вчера, 16:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
US Open. Соболенко и Пегула разыграют титул
44сегодня, 13:05
Киченок отложила свадьбу из-за US Open
2сегодня, 12:52
Синнер о том, выиграет ли Дрэйпер «Шлем» в течение 5 лет: «Да, я уверен»
9сегодня, 11:59
Синнер о слабых сторонах: «Это игра у сетки и выбор ударов»
5сегодня, 11:31
Дрэйпер о том, что его стошнило в полуфинале US Open: «Иногда я чувствую тошноту на корте и, когда в матче все усложняется, мне становится плохо»
3сегодня, 10:09
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
35 сентября, 11:35
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
21 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02