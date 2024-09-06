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Шарапова пришла на полуфиналы US Open

Экс-первая ракетка мира и пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова посетила US Open. Она пришла на женские полуфиналы.

Шарапова – победительница US Open-2006.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoМария Шарапова
logoUS Open
logoWTA
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