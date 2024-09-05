Ига Швентек: «Я готова играть до ноября, если только не получу травму»

Ига Швентек планирует играть до конца сезона

– Вы справедливо говорили, какой у вас длинный сезон, как вы измотаны и напряжены. Вы думали отдохнуть несколько месяцев, чтобы восстановить силы? Если вы устали, то почему нет?

– Мне кажется, это не имеет смысла. Если ты не играешь в туре, потом очень трудно вернуться.

Я не хочу делать перерыв. Да, график плотный и мог бы быть полегче, но я придерживаюсь календаря. Я говорю только об обязательных турнирах, а для них свои правила.

Но я готова играть до ноября, если только не получу травму.

Провал Швентек в 1/4 US Open – 41 ошибка. Сама виновата или соперница сломала?