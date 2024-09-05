Ига Швентек: «Я готова играть до ноября, если только не получу травму»
Ига Швентек планирует играть до конца сезона
– Вы справедливо говорили, какой у вас длинный сезон, как вы измотаны и напряжены. Вы думали отдохнуть несколько месяцев, чтобы восстановить силы? Если вы устали, то почему нет?
– Мне кажется, это не имеет смысла. Если ты не играешь в туре, потом очень трудно вернуться.
Я не хочу делать перерыв. Да, график плотный и мог бы быть полегче, но я придерживаюсь календаря. Я говорю только об обязательных турнирах, а для них свои правила.
Но я готова играть до ноября, если только не получу травму.
Провал Швентек в 1/4 US Open – 41 ошибка. Сама виновата или соперница сломала?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
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