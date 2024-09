Провал Швентек в 1/4 US Open – 41 ошибка. Сама виновата или соперница сломала?

Первая ракетка мира Ига Швентек крайне уверенно подошла к четвертьфиналу US Open . Она не то что ни отдала ни сета – у трех ее последних соперниц не было ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 полька играла с Джессикой Пегулой – Андреем Рублевым женского тура. Американка до этого шесть раз доходила до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» и шесть раз проигрывала.

Но теперь все завершилось иначе. Пегула разгромила Швентек – 6:2, 6:4.

Как так получилось?

***

Важнее всего разобраться – это Швентек сыграла ужасно или Пегула не дала ей сыграть хорошо?

Потому что статистика у польки просто отвратительная. За матч Пегула выиграла 65 очков – из которых 41 пришлись на невынужденные ошибки Швентек. Это цифры на уровне Алены Остапенко, когда та играет без обороны и у нее ничего не получается. От Швентек мы ждем немного другого.

В первом сете у Иги еще были огромные проблемы с подачей. В первых двух геймах на ней процент попадания первым мячом составлял 10, она дважды отдала брейки – причем в обоих случаях допустила двойную ошибку на брейк-пойнте.

И в целом было четкое ощущение, что Швентек тактически потеряна. Она как будто бы лупила, просто чтобы лупануть. В розыгрышах она выбирала себе слишком маленькие мишени на корте – и это, конечно, и приводило к ошибкам. В ее игре не было терпения – и желания терпеть в разменах.

Особенно это проявлялось с форхенда, с которого она ошибалась из любых позиций и в любых положениях. Даже символично, что матч закончился ее ошибкой с обратного кросса – когда мяч улетел в аут на метр.

***

С другой стороны, Пегула очень много и качественно работала, чтобы Швентек было максимально некомфортно.

Например, на подаче. После провального старта Швентек подтянула первый мяч – и во втором сете не попала его всего 5 раз из 38 попыток. Но Пегула и первую подачу принимала быстро, глубоко и плотно – сразу оказывая давление на Игу.

В розыгрышах Пегула давила движением. Было много ситуаций, когда Швентек вроде бы уходила в атаку, но американка оборонялась глубокими полусвечками, не давала сопернице раскрутить позицию – и это приводило к нетерпеливой ошибке.

В целом обилие брака со стороны Швентек может объясняться и тем, что Пегула даже из обороны бьет плотно и плоско – и точка удара с такого отскока для Иги может быть неудобной. Потому что покрытие быстрое, отскок низкий, а у Иги экстремальная хватка – и она может просто не успевать докрутить мяч.

Кстати, эта плотность в ударах Пегулы может быть причиной, по которой Швентек выбирала очень маленькие мишени на корте – просто чтобы вывести мяч из зоны, откуда Джессика сможет нанести хороший ответ.

И важно, что если Швентек чуть сбавляла в агрессии, она сразу же получала атаки от Пегулы. Тренеры постоянно кричали американке take it to her («дави на нее») и trust your weapons («доверяй своим сильным сторонам»). И она давила и доверяла.

***

30-летняя Пегула с седьмой попытки выиграла четвертьфинал на «Большом шлеме». Дальше она сыграет с Каролиной Муховой, которую в этом сезоне уже побеждала в Цинциннати.

Фото: Gettyimages.ru /Al Bello, Luke Hales