Возняцки о Серене: «Она всегда была веселой и общительной»
Каролин Возняцки рассказала, как изменилась Серена Уильямс
Во время интервью на корте после победы в третьем круге US Open датчанка в шутку сказала, что «очень злится» на Серену из-за того, что та не зашла посмотреть на ее матч. Позже Возняцки подтвердила, что они встретились.
«Я люблю проводить с ней время, разговаривать. И я очень ценю ее поддержку.
Сегодня я писала ей, что надеюсь здесь встретиться.
Конечно, она занята. У нее двое детей, муж, контракты, все такое. Думаю, когда ты настолько хорош в чем-то, то вокруг тебя всегда будут возможности и ты будешь успешен везде.
Для меня она всегда будет такой же непобедимой и радостной. Конечно, мы были в условиях соревнований, и теперь, когда мы больше не соперницы, все иначе. Но она всегда была веселой и общительной».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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