Возняцки о Серене: «Она всегда была веселой и общительной»

Каролин Возняцки рассказала, как изменилась Серена Уильямс

Во время интервью на корте после победы в третьем круге US Open датчанка в шутку сказала , что «очень злится» на Серену из-за того, что та не зашла посмотреть на ее матч. Позже Возняцки подтвердила, что они встретились.

«Я люблю проводить с ней время, разговаривать. И я очень ценю ее поддержку.

Сегодня я писала ей, что надеюсь здесь встретиться.

Конечно, она занята. У нее двое детей, муж, контракты, все такое. Думаю, когда ты настолько хорош в чем-то, то вокруг тебя всегда будут возможности и ты будешь успешен везде.

Для меня она всегда будет такой же непобедимой и радостной. Конечно, мы были в условиях соревнований, и теперь, когда мы больше не соперницы, все иначе. Но она всегда была веселой и общительной».