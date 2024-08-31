Джокович о шансах Попырина на титул US Open: «Он только что обыграл прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения»
Новак Джокович высказался о претендентах на титул US Open
Серб проиграл в третьем круге Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.
– Это серьезная заявка со стороны Алексея Попырина? Может ли он претендовать здесь на титул или пока нет?
– Я не знаю, как реагировать на этот вопрос. Он только что обыграл меня, прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения. Если он будет хорошо подавать, хорошо играть, то сможет победить любого.
Алькарас выбыл, я выбыл, несколько неожиданных результатов. Сетка открывается. Конечно, главный фаворит – Синнер, но есть Тиафу и американский фаворит – Фриц. В этой часть сетки есть парни, которые хорошо играют: Зверев, Рублев, Димитров. Любой может победить. Интересно посмотреть, кто в итоге возьмет титул.
Шок – Джокович проиграл на US Open. Как Попырин устроил сенсацию?
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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