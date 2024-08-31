Джокович о шансах Попырина на титул US Open: «Он только что обыграл прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения»

Новак Джокович высказался о претендентах на титул US Open

Серб проиграл в третьем круге Алексею Попырину – 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

– Это серьезная заявка со стороны Алексея Попырина? Может ли он претендовать здесь на титул или пока нет?

– Я не знаю, как реагировать на этот вопрос. Он только что обыграл меня, прошлогоднего чемпиона, так что заслуживает уважения. Если он будет хорошо подавать, хорошо играть, то сможет победить любого.

Алькарас выбыл, я выбыл, несколько неожиданных результатов. Сетка открывается. Конечно, главный фаворит – Синнер, но есть Тиафу и американский фаворит – Фриц. В этой часть сетки есть парни, которые хорошо играют: Зверев, Рублев, Димитров. Любой может победить. Интересно посмотреть, кто в итоге возьмет титул.

Шок – Джокович проиграл на US Open. Как Попырин устроил сенсацию?