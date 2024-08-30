Нисикори снялся перед четвертьфиналом «Челленджера» в Комо
Кеи Нисикори снялся с «Челленджера» в Комо.
В первом круге он за 1 час 13 минут разгромил №272 Сэмуела Винсента Руджери (6:2, 6:1), во втором – за 47 минут прошел №361 Николоза Басилашвили (6:1, 3:1, отказ).
В четвертьфинале японец должен был сыграть с №381 Габриэлем Дебру.
Нисикори возвращается после травм, он 222-я ракетка мира и заявился на «Челленджер» по защищенному рейтингу.
В начале августа он дошел до четвертьфинала «Мастерса» в Монреале.
Опубликовала: Любовь Энина
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