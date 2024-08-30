Медведев может стать №2 по итогам US Open
Пятая ракетка мира Даниил Медведев обойдет Карлоса Алькараса в рейтинге в случае победы на US Open.
Также он может обойти Новака Джоковича и Александра Зверева и стать вторым. Для этого необходимо, чтобы серб не защитил титул, а немец проиграл раньше четвертьфинала.
При этом Янник Синнер останется №1 при любых раскладах.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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