Медведев может стать №2 по итогам US Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев обойдет Карлоса Алькараса в рейтинге в случае победы на US Open .

Также он может обойти Новака Джоковича и Александра Зверева и стать вторым. Для этого необходимо, чтобы серб не защитил титул, а немец проиграл раньше четвертьфинала.

При этом Янник Синнер останется №1 при любых раскладах.