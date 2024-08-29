Синнер после разгрома Микельсена: «Надеюсь продолжать в том же духе»

Янник Синнер поделился эмоциями от выхода в третий круг US Open

Он обыграл Алекса Микельсена 6:4, 6:0, 6:2.

– Я всегда любил Нью-Йорк, это особенное место. Именно здесь я впервые сыграл в основе «Большого шлема». Мне всегда нравится здесь играть. Как я уже говорил, каждый матч разный, у каждого своя история. Сегодня я очень счастлив, надеюсь продолжать в том же духе.

– Вы выиграли в Цинциннати, а сейчас вышли в третий круг здесь. Что помогает вам показывать такой хороший теннис в последнее время?

– У каждого игрока все по-разному, разные условия. Мне кажется, есть еще пара моментов, которые я могу улучшить. Но всегда нужно радоваться тому, что проходишь дальше. Я просто стараюсь становиться лучше как игрок. Завтра у меня выходной, постараюсь снова нащупать ритм. Посмотрим.