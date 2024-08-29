Синнер выиграл 50-й матч в сезоне
Янник Синнер во втором круге US Open обыграл Алекса Микельсена – 6:4, 6:0, 6:2.
Для итальянца это 50-я победа в сезоне. Это третий год в его карьере, когда он преодолевает эту отметку (также в 2019-м и 2023-м).
За выход во вторую неделю Синнер поборется с Кристофером О’Коннеллом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости