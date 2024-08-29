Синнер выиграл 50-й матч в сезоне

Янник Синнер во втором круге US Open обыграл Алекса Микельсена – 6:4, 6:0, 6:2.

Для итальянца это 50-я победа в сезоне. Это третий год в его карьере, когда он преодолевает эту отметку (также в 2019-м и 2023-м).

За выход во вторую неделю Синнер поборется с Кристофером О’Коннеллом.