Диана Шнайдер: «В детстве я не особо смотрела теннис, потому что никогда не думала, что однажды окажусь на их месте»
– Рафаэль Надаль левша, но у нас разный стиль игры. Когда я росла, было не так много левшей, так что конкретного игрока, на которого я бы смотрела, не было. Конечно, я наблюдала за Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, но левшей я не помню.
– Может, Петра Квитова?
– Да, я была очень рада сыграть с ней в прошлом году. Она отличая теннисистка, как и [Анжелик] Кербер. Но я выросла преимущественно на мужском теннисе.
– Вы помните первый крупный матч, который вы посмотрели по телевизору?
– Точно не вспомню, но, вроде бы, это был матч [Николая] Давыденко. Честно говоря, в детстве я не особо смотрела теннис, потому что никогда не думала, что однажды окажусь на их месте. Но постепенно теннис становился главным в моей жизни, поэтому я начала смотреть его больше.
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