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Диана Шнайдер: «В детстве я не особо смотрела теннис, потому что никогда не думала, что однажды окажусь на их месте»

№18 Диана Шнайдер рассказала, на каких игроков-левшей равнялась в детстве

– Рафаэль Надаль левша, но у нас разный стиль игры. Когда я росла, было не так много левшей, так что конкретного игрока, на которого я бы смотрела, не было. Конечно, я наблюдала за Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, но левшей я не помню. 

– Может, Петра Квитова?

– Да, я была очень рада сыграть с ней в прошлом году.  Она отличая теннисистка, как и [Анжелик] Кербер. Но я выросла преимущественно на мужском теннисе.

– Вы помните первый крупный матч, который вы посмотрели по телевизору?

– Точно не вспомню, но, вроде бы, это был матч [Николая] Давыденко. Честно говоря, в детстве я не особо смотрела теннис, потому что никогда не думала, что однажды окажусь на их месте. Но постепенно теннис становился главным в моей жизни, поэтому я начала смотреть его больше.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Majors
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНиколай Давыденко
logoНовак Джокович
logoATP
logoWTA
logoПетра Квитова
logoАнжелик Кербер
logoДиана Шнайдер
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