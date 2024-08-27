Евгений Кафельников: «Дуракам, которые продолжают считать, что золото ОИ менее престижно, чем титул на ТБШ, нужно сходить к психологу»
Евгений Кафельников отреагировал на интервью Новака Джоковича об Олимпиаде
Серб назвал поражения на Играх «одними из самых болезненных», а золотую медаль – «самым ярким событием в карьере».
«Дуракам, которые продолжают считать, что олимпийское золото менее престижно, чем титул на «Большом шлеме», нужно сходить к психологу 😉», – твитнул олимпийский чемпион и двукратный победитель «Больших шлемов».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @KYevgeni
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