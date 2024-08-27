Евгений Кафельников: «Дуракам, которые продолжают считать, что золото ОИ менее престижно, чем титул на ТБШ, нужно сходить к психологу»

Евгений Кафельников отреагировал на интервью Новака Джоковича об Олимпиаде

Серб назвал поражения на Играх «одними из самых болезненных», а золотую медаль – «самым ярким событием в карьере».

«Дуракам, которые продолжают считать, что олимпийское золото менее престижно, чем титул на «Большом шлеме», нужно сходить к психологу 😉», – твитнул олимпийский чемпион и двукратный победитель «Больших шлемов».