Гоффен выиграл первый «Челленджер» в сезоне и вернулся в топ-100
109-я ракетка мира Давид Гоффен стал победителем «Челленджера» в Илкли. В финале он обыграл Харольда Майо со счетом 6:4, 6:2.
Для Гоффена это первый титул на «Челленджерах» в сезоне и второй – за последние полтора года. За счет этой победы бельгиец впервые с апреля вошел в топ-100 – в живом он занимает 82-ю позицию.
В предыдущие годы чемпионы турнира в Илкли получали wild card в основу «Уимблдона», но сейчас организаторы отказались от этой традиции. Из-за этого на следующей неделе Гоффен сыграет в квалификации ТБШ.
Зря отказались