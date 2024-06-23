Гоффен выиграл первый «Челленджер» в сезоне и вернулся в топ-100

Теги Уимблдон ATP челленджеры и турниры ITF Давид Гоффен Харольд Майо Теннис

109-я ракетка мира Давид Гоффен стал победителем «Челленджера» в Илкли. В финале он обыграл Харольда Майо со счетом 6:4, 6:2.

Для Гоффена это первый титул на «Челленджерах» в сезоне и второй – за последние полтора года. За счет этой победы бельгиец впервые с апреля вошел в топ-100 – в живом он занимает 82-ю позицию. 

В предыдущие годы чемпионы турнира в Илкли получали wild card в основу «Уимблдона», но сейчас организаторы отказались от этой традиции. Из-за этого на следующей неделе Гоффен сыграет в квалификации ТБШ.

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