Гоффен выиграл первый «Челленджер» в сезоне и вернулся в топ-100

109-я ракетка мира стал победителем «Челленджера» в Илкли. В финале он обыграл Харольда Майо со счетом 6:4, 6:2.

Для Гоффена это первый титул на «Челленджерах» в сезоне и второй – за последние полтора года. За счет этой победы бельгиец впервые с апреля вошел в топ-100 – в живом он занимает 82-ю позицию.

В предыдущие годы чемпионы турнира в Илкли получали wild card в основу « », но сейчас организаторы отказались от этой традиции. Из-за этого на следующей неделе Гоффен сыграет в квалификации ТБШ.