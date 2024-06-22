190-я ракетка мира Томлянович впервые с 2019-го вышла в финал

Теги WTA Айла Томлянович Rothesay Classic Birmingham Анастасия Потапова Теннис

190-я ракетка мира Айла Томлянович победила №36 Анастасию Потапову в полуфинале в Бирмингеме – 7:6(5), 6:4.

Томлянович вышла в финал уровня основного тура впервые с февраля 2019-го и пятый раз в карьере (три на харде, по одному на грунте и на траве). У нее нет титулов этого уровня.

Австралийка поднимется минимум на 55 строчек: в живом рейтинге она 135-я, а если возьмет титул, то станет 116-й.

Теперь она поборется с Юлией Путинцевой. Казахстанка ведете в личных встречах 4:1, последний раз они играли два года назад.

2 комментария
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Потап знатно обосрался
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Ответ Odcarik7689
Потап знатно обосрался
Вот здесь согласен.
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