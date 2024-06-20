Вондроушова из-за травмы бедра снялась с матча против Калинской в Берлине. Через 10 дней ей защищать титул на «Уимблдоне»

Маркета Вондроушова травмировалась на турнире в Берлине.

Она не доиграла второй круг против Анны Калинской.

При счете 5:3 чешка поскользнулась и упала.

Вондроушовой понадобился медицинский перерыв, ей забинтовали правое бедро.

После этого у Вондроушовой было два сетбола, которые она не реализовала. Она проиграла два гейма подряд и снялась.

1 июля начнется «Уимблдон», на котором ей предстоит защищать титул.