Вондроушова из-за травмы бедра снялась с матча против Калинской в Берлине. Через 10 дней ей защищать титул на «Уимблдоне»

Теги травмы WTA Маркета Вондроушова Bett1open Теннис

Маркета Вондроушова травмировалась на турнире в Берлине.

Она не доиграла второй круг против Анны Калинской.

При счете 5:3 чешка поскользнулась и упала. 

Вондроушовой понадобился медицинский перерыв, ей забинтовали правое бедро.

После этого у Вондроушовой было два сетбола, которые она не реализовала. Она проиграла два гейма подряд и снялась.

1 июля начнется «Уимблдон», на котором ей предстоит защищать титул.

3 комментария
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Ответ Николай Володин
Аня игрой не заслужила проход в 1/4 финала,но очки и деньги на дороге не валяются)))
что она должна была сделать? вместо Вондроушовой сняться?
+4
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Что такое невезёт..
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