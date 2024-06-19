Маррей после того, как снялся с матча в Лондоне из-за травмы спины: «Не знаю, сыграю ли на «Уимблдоне». Лучше бы я вообще не выходил на корт»
Энди Маррей рассказал, сыграет ли на «Уимблдоне».
Ранее британец снялся из-за травмы спины с матча второго круга против Джордана Томпсона в Лондоне при счете 1:4.
«Я не знаю, [сыграю ли на «Уимблдоне»].
После «Ролан Гаррос» я не стал лечить правую сторону спины. У всех теннисистов есть дегенеративные заболевания суставов в спине, но у меня они были в основном слева на протяжении почти всей моей карьеры. С правой стороной у меня никогда не было особых проблем.
Возможно, с этим можно что-то сделать – завтра я сделаю снимок и посмотрю. Я не знаю точно, в чем проблема. Но раньше такого не было. У меня болела спина и вчера, и сегодня. Я не знаю, чего ожидать.
Я уже давно страдаю от болей в спине. У меня болела правая нога, отсутствовал контроль над двигательным аппаратом, не было координации. И да, я не мог двигаться.
Спина была проблемой довольно долгое время – она болела в преддверии турнира, болела во вчерашнем матче и сегодня, но я мог справиться с ней. Играть было некомфортно, но возможно.
Честно говоря, лучше бы я вообще не выходил на корт. Я не понял этого, пока не начал играть. Теперь я думаю, что не надо было выходить. Это было довольно неловко для всех, но я ничего не могу поделать».
Но Энди не БИГ и не смог тащить будуче не на пике, по сути Энди как раз физикой тащили и она больше чем у Рафы играла у него.
Жена его бегунком называла так он везде успевал и всё тащили. Именно он тащила, а не Рафы и Новак. БИГ-3 гении которые и просев после травм и в силу возраста смогли ещё выигрывать на своих скиллах.
Энди не БИГ очевидно
Новак уверен ещё выиграет что-то значимое