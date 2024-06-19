Маррей после того, как снялся с матча в Лондоне из-за травмы спины: «Не знаю, сыграю ли на «Уимблдоне». Лучше бы я вообще не выходил на корт»

Энди Маррей рассказал, сыграет ли на «Уимблдоне».

Ранее британец снялся из-за травмы спины с матча второго круга против Джордана Томпсона в Лондоне при счете 1:4.

«Я не знаю, [сыграю ли на «Уимблдоне»].

После «Ролан Гаррос» я не стал лечить правую сторону спины. У всех теннисистов есть дегенеративные заболевания суставов в спине, но у меня они были в основном слева на протяжении почти всей моей карьеры. С правой стороной у меня никогда не было особых проблем.

Возможно, с этим можно что-то сделать – завтра я сделаю снимок и посмотрю. Я не знаю точно, в чем проблема. Но раньше такого не было. У меня болела спина и вчера, и сегодня. Я не знаю, чего ожидать.

Я уже давно страдаю от болей в спине. У меня болела правая нога, отсутствовал контроль над двигательным аппаратом, не было координации. И да, я не мог двигаться.

Спина была проблемой довольно долгое время – она болела в преддверии турнира, болела во вчерашнем матче и сегодня, но я мог справиться с ней. Играть было некомфортно, но возможно.

Честно говоря, лучше бы я вообще не выходил на корт. Я не понял этого, пока не начал играть. Теперь я думаю, что не надо было выходить. Это было довольно неловко для всех, но я ничего не могу поделать».