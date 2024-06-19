Маррей после того, как снялся с матча в Лондоне из-за травмы спины: «Не знаю, сыграю ли на «Уимблдоне». Лучше бы я вообще не выходил на корт»

Теги Энди Маррей травмы Уимблдон ATP cinch Championships Теннис

Энди Маррей рассказал, сыграет ли на «Уимблдоне».

Ранее британец снялся из-за травмы спины с матча второго круга против Джордана Томпсона в Лондоне при счете 1:4.

«Я не знаю, [сыграю ли на «Уимблдоне»].

После «Ролан Гаррос» я не стал лечить правую сторону спины. У всех теннисистов есть дегенеративные заболевания суставов в спине, но у меня они были в основном слева на протяжении почти всей моей карьеры. С правой стороной у меня никогда не было особых проблем.

Возможно, с этим можно что-то сделать – завтра я сделаю снимок и посмотрю. Я не знаю точно, в чем проблема. Но раньше такого не было. У меня болела спина и вчера, и сегодня. Я не знаю, чего ожидать.

Я уже давно страдаю от болей в спине. У меня болела правая нога, отсутствовал контроль над двигательным аппаратом, не было координации. И да, я не мог двигаться.

Спина была проблемой довольно долгое время – она болела в преддверии турнира, болела во вчерашнем матче и сегодня, но я мог справиться с ней. Играть было некомфортно, но возможно.

Честно говоря, лучше бы я вообще не выходил на корт. Я не понял этого, пока не начал играть. Теперь я думаю, что не надо было выходить. Это было довольно неловко для всех, но я ничего не могу поделать». 

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7 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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Имеет право. Точка. Его предыдущую карьеру это не изменит и, главное, просто имеет право играть, когда хочет. Больше и добавлять не требуется
+12
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Энди я всегда буду повторять» спасибо что живой «!
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Ответ Karl Franz F. Brandt
Не все могут уходить как Жустин или Тони (в самом рассвете). Посмотрим, когда уйдёт Новак. Он уже сейчас не на пике, ни одного турнира не выиграно в 2024. Временный кризис, травмы или это уже конец? Рафа несколько раз возрождался после долгих травм (5-7 месяцев), но тогда ему было не так много лет, сколько сербу.
Посмотрим когда уйдёт Надаль)
+3
-1
+2
Ответ Великий Алонсо
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Всё надеялся, глядя на Рафу, что заиграет.
Но Энди не БИГ и не смог тащить будуче не на пике, по сути Энди как раз физикой тащили и она больше чем у Рафы играла у него.

Жена его бегунком называла так он везде успевал и всё тащили. Именно он тащила, а не Рафы и Новак. БИГ-3 гении которые и просев после травм и в силу возраста смогли ещё выигрывать на своих скиллах.
Энди не БИГ очевидно
+5
-4
+1
Ответ Karl Franz F. Brandt
Не все могут уходить как Жустин или Тони (в самом рассвете). Посмотрим, когда уйдёт Новак. Он уже сейчас не на пике, ни одного турнира не выиграно в 2024. Временный кризис, травмы или это уже конец? Рафа несколько раз возрождался после долгих травм (5-7 месяцев), но тогда ему было не так много лет, сколько сербу.
Так Рафа сам ещё не завершил, а вы о нём как о прошлом пишите.
Новак уверен ещё выиграет что-то значимое
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